MAE rus, după ce ambasadorul Rusiei la Varşovia a fost stropit cu vopsea: Neo-naziştii şi-au arătat încă o dată faţa

"Neo-naziştii şi-au arătat încă o dată faţa – şi este sângeroasă”, a spus ea, conform BBC.

Comentând atacul, Zakharova a acuzat Occidentul că "a stabilit un curs pentru reîncarnarea fascismului".

Ambasadorul Rusiei în Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roşie de protestatarii pro-ucraineni, luni, în timp ce încerca să depună flori la cimitirul soldaţilor sovietici din Varşovia, cu ocazia Zilei Victoriei, potrivit agenţiilor de presă ruse, citate de The Guardian.

În înregistrările video postate pe reţelele sociale se poate auzi în fundal cum manifestanţii prezenţi scandează: ”Fasciştilor!”.

The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian state agencies reported citing local correspondents. pic.twitter.com/H3wZ9u4jXC