MAE: "Presiunile autorităţilor din Belarus nu vor ajută la încheierea crizei"

"Presiunile autorităţilor din Belarus asupra unor state membre UE, Polonia şi Lituania, ca să îşi retragă ambasadorii, nu ajută la încheierea crizei actuale şi nici nu vor afecta solidaritatea între statele membre UE. Susţinem pe deplin deciziile UE cu privire la situaţia din Belarus", se arată într-o postare pe pagina de Twitter a MAE, transmite Agerpres.

#Belarus pressure on some #EU MS ???????? ???????? to withdraw their ambassadors will not help end the present crisis, nor will affect the #EU solidarity. Full support for #EU decisions on Belarus.@PolandMFA@LithuaniaMFA@JosepBorrellF https://t.co/QkE4KTopyM