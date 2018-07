MAE avertizează cetăţenii români cu privire la incendiile de pădure din Suedia

Într-un comunicat transmis Agerpres, MAE informează cetăţenii români aflaţi în Suedia sau care intenţionează să călătorească în această ţară că provinciile Dalarna, Jamtland şi Gavleborg din nord şi centru sunt afectate de incendii majore de pădure. În unele localităţi, autorităţile au organizat evacuări parţiale. Pe tot teritoriul suedez există un risc crescut de incendiu în păduri şi este interzisă orice fel de activitate care poate genera foc deschis

Sweden is battling dozens of severe, drought-fueled forest fires -- and they're not the only ones. Finland, Norway and Russia are also facing fires amidst record-breaking temperatures that have spread all the way to the Arctic https://t.co/Oai1BMOsYb pic.twitter.com/FimRuEeodz