Macron a postat pe Facebook poze cu imigrantul care a salvat un copil. Prima declarație a acestuia

Mamoudou Gassama este numele imigrantului de 22 de ani elogiat ca un adevărat erou în Franţa, după ce s-a căţărat pe faţada unui bloc din Paris ca să salveze un băieţel care atârna în gol, de la etajul al cincilea.

Tânărul venit din Mali de doar câteva luni va primi rapid cetăţenia franceză, a anunțat peședintele Macron, cu care s-a întâlnit luni dimineață.

După întâlnirea cu noul erou al Franței, președintele Emmanuel Macron a postat pe Facebook fotografii cu Mamoudou Gassama și a scris un mesaj în care își exprimă încă o dată recunoștința pentru gestul lui.

Filmarea de amator cu salvarea spectaculoasă a copilului de 4 ani a fost distribuită numai duminică de milioane de ori. Lăsat singur acasă, băiețelul a ieșit în balcon şi a ajuns să atârne de la etajul 5.

Tânărul imigrant n-a stat mult pe gânduri şi s-a repezit să escaladeze fațada cu mâinile goale. În mai puţin de un minut l-a recuperat miraculos pe băiețelul care risca să se desprindă în orice moment.

Preşedintele Emmanuel Macron l-a invitat astăzi pe Mamoudou Gassama la Palatul Elysee ca să-i mulţumească, personal.

”Venisem să văd un meci în restaurantul grecesc. Am observat mulţi oameni adunaţi în stradă care ţipau, se claxona din maşini. Am ieşit şi am văzut copilul agăţat de balcon. Îmi plac copii, n-aş fi suportat să-l văd pătind ceva în faţa mea... Am reuşit să sar din balcon în balcon până acolo, şi, slavă Domnului, l-am salvat”, a povestit tânărul pentru ăresa franceză.