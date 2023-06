Lucruri mai puțin știute despre Natalie Portman. Actrița împlinește 42 de ani | Imagini de colecție

Ea a devenit cunoscută în anii '90, cu rolul principal din filmul "Léon: The Professional" (1994). Performanța sa în acest film a fost lăudată de critici și a marcat debutul ei în lumea filmului. Portman a continuat să aibă succes în anii următori, obținând roluri importante în filme precum "Beautiful Girls" (1996) și "Anywhere but Here" (1999).

Dar cel mai mare succes al ei a venit în 2000, când a interpretat rolul prințesei Padmé Amidala în trilogia "Star Wars" regizată de George Lucas. Această interpretare i-a adus o notorietate globală și a consolidat statutul său ca una dintre cele mai talentate și apreciate actrițe din generația ei.

De-a lungul carierei sale, Natalie Portman a jucat într-o varietate de filme, explorând diferite genuri și abordând personaje complexe. Printre cele mai notabile filme ale sale se numără "Black Swan" (2010), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, "V for Vendetta" (2005), "Jackie" (2016) și "Annihilation" (2018).

Lucruri mai puțin cunoscute despre viața actriței Natalie Portman

· Natalie Portman s-a născut pe 9 iunie 1981, în Ierusalim, Israel. Numele ei real este Neta-Lee Hershlag. Ea are dublă cetățenie.

· Mulți dintre membrii familiei ei au pierit în timpul Holocaustului, inclusiv străbunicii ei paterni, care au fost uciși în lagărul de concentrare de la Auschwitz.

· Actrița este, de asemenea, o activistă și filantropă dedicată cauzelor sociale și umanitare. Ea a obținut o diplomă în psihologie de la Universitatea Harvard și este implicată în mai multe proiecte caritabile.

· Ea a primit un premiu Oscar pentru interpretarea din „Black Swan”.

· Natalie Portman vorbește fluent engleză, franceză și ebraică. Abilitățile ei lingvistice i-au adus un mare atu în carieră și i-au permis actriței să lucreze ca traducător și interpret.

· Actrița a refuzat rolul Lolitei în filmul din 1997. În schimb, ea a ales să ia o pauză de la actorie, o decizie care a fost primită atât cu admirație, cât și cu critici din partea publicului.

· Natalie Portman a reușit să exceleze din punct de vedere academic, absolvind psihologia la Universitatea Harvard.

· Actrița este vegetariană încă de când era mică, în ciuda faptului că nu provine dintr-o familie care urmează un stil de viață vegetarian.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 09-06-2023 08:07