Locul din Hawaii unde a nins pentru prima dată

Autoritățile din Hawaii au declarat că stratul de zăpadă din Parcul Național Polipoli Spring este o premieră. Parcul este situat la o altitudine de 1900 de metri, fiind pentru prima dată în istorie când ninsoarea a coborât sub altitudinea de 2.000 de metri.

Pe lângă zăpadă, Hawaii a fost lovit și de o furtună de proporții: luni, în punctul maxim, valurile au atins și 18 metri înălțime la nord de Kauai și Oahu.

