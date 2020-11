Localitatea cu cel mai „urâți” pomi de Crăciun. „Parcă ar avea coronavirus”

Este supărare mare într-o localitate din Germania, unde pregătirile pentru Crăciun nu se ridică la așteptările oamenilor.

Localnicii spun că brazii aleși de autorități sunt cam...urâți, iar beculețele nu îi pun deloc într-o lumină favorabilă. Primarul le dă dreptate, dar susține că din cauza vremii s-a ajuns în această situație.

Cei trei brazi de Crăciun - de fapt pini din specia Douglas - din centrul localităţii bavareze Hausen nu sunt deloc impunători. Nemulţumirile nu au întârziat să apară, iar unii nu s-au sfiit să critice alegerea autorităţilor.

- Pot să le pună oricâte beculețe vor, nu vor deveni pomi de Crăciun.

- Arată de parcă ar avea coronavirus.

- Ei bine, pot să trăiesc cu asta, dar nu sunt deloc niște frumuseți.

Primarul spune că oamenii aveau nevoie de un subiect de bârfă, dar recunoaşte că nu sunt chiar cei mai reuşiţi pomi de Crăciun.

Bernd Schraud, primar Hausen: Pot să înțeleg că oamenii sunt dezamăgiți de faptul că brazii nu sunt prea arătoși în acest an. Din păcate, nu am avut de unde alege.

Reporter: Putem spune că sunt urâți?

Bernd Schraud, primar Hausen: Păi frumoși nu sunt.

Responsabilii spun că vremea este de vină pentru această situaţie. În ultimii ani, regiunea a avut de suferit de mai multe ori din cauza naturii.

Michaela Johannsen, reporter RTL: "De obicei, brazii de Crăciun sunt aleși dintr-o pădure a municipalității. Așa cum se vede, însă, aici nu a rămas mare lucru. 1,5 hectare de copaci au fost distruse de secetă și de cărăbuși."

Locuitorii din Hausen nu sunt singurii care nu vor avea parte de pomi de Crăciun falnici. Şi bradul din Frankfurt ocupă un loc fruntaş în acest clasament...ruşinos.

Iar în urmă cu doi ani, pomul de Crăciun instalat în centrul oraşului Erfurt s-a ales cu o pagină pe o reţea de socializare şi aşa a ajuns celebru.

Între timp, peste Ocean, oamenii nu se zgârcesc atunci când vine vorba de brazi. În SUA este una dintre cele mai mari pepiniere din lume. În vremuri obişnuite, de aici plecau până la două milioane de brazi. Acum, angajaţii se pregătesc pentru un sezon diferit.

Mckenzie Cook, proprietară Mckenzie Farms: "Pomii de Crăciun proaspăt tăiaţi sunt la mare căutare. Nu am mai avut până acum atâtea cereri ca în acest an. Până la 20 de milioane de americani vor sta acasă în acest an, în loc să călătorească. Aşa că îşi vor decora casele. În trecut, se bucurau de sărbători la alţii acasă."

Oamenii caută să petreacă sărbătorile într-o atmosferă cât mai plăcută, după un an dificil, aşa că nu tzin cont de cheltuieli.