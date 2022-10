Liz Truss a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii după 45 de zile în funcție

Anunțul, făcut de Truss în fața Downing Street, vine după evaporarea aproape completă a autorității sale politice, care a văzut-o prăbușindu-se pe piețe, pierzând doi miniștri cheie și pierzând încrederea aproape tuturor propriilor parlamentari, anunță The Guardian.

Truss va fi primul ministru cu cel mai scurt mandat din istoria Regatului Unit.

Liz Truss a transmis că l-a informat pe Regele Charles al III-lea și despre demisia sa din fruntea Partidului Conservator.

Truss a declarat că va rămâne prim-ministru până când va fi ales un succesor.

Liz Truss și-a început declarația spunând că a intrat în funcție "într-un moment de mare instabilitate economică și internațională".

"Marea Britanie a fost ținută pe loc prea mult timp de o creștere economică scăzută", a adăugat ea. Truss a subliniat că a fost aleasă de partidul său cu un mandat pentru a schimba această situație.

Guvernul său "a obținut rezultate în ceea ce privește facturile la energie" și a redus asigurările naționale, a completat Truss, precum și "a stabilit o viziune pentru o economie cu impozite reduse și creștere economică ridicată, care să profite de libertățile oferite de Brexit", mai transmite sursa citată.

Liz Truss: „Nu pot îndeplini mandatul în baza căruia am fost ales de Partidul Conservator”

„Am intrat în funcție într-o perioadă de mare instabilitate economică și internațională. Familiile și întreprinderile erau îngrijorate de modul în care își vor plăti facturile. Războiul ilegal al lui Putin în Ucraina amenința securitatea întregului nostru continent. Iar țara noastră fusese ținută pe loc prea mult timp de o creștere economică scăzută. Am fost aleasă de Partidul Conservator cu mandatul de a schimba această situație.

Am obținut rezultate în ceea ce privește facturile la energie și reducerea asigurărilor naționale. Și am stabilit o viziune pentru o economie cu impozite reduse, cu o creștere economică ridicată, care să profite de libertățile oferite de Brexit. Recunosc însă că, dată fiind situația, nu pot îndeplini mandatul în baza căruia am fost ales de Partidul Conservator.

Prin urmare, am vorbit cu Majestatea Sa Regele pentru a-l anunța că demisionez din funcția de lider al Partidului Conservator. În această dimineață m-am întâlnit cu președintele Comisiei 1922, Sir Graham Brady.

Am căzut de acord că vor avea loc alegeri pentru conducerea partidului, care vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare.

Acest lucru ne va asigura că rămânem pe calea realizării planurilor noastre fiscale și că menținem stabilitatea economică și securitatea națională a țării noastre.

Voi rămâne prim-ministru până când va fi ales un succesor.

Vă mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Liz Truss.

Sursa: The Guardian Etichete: , , , , Dată publicare: 20-10-2022 15:38