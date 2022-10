Lizz Truss, presată să demisioneze din funcția de premier, inclusiv de membri marcanți ai partidului său

Miercuri a fost luată la întrebări în Parlament, pentru prima dată de când a renunțat la dezastruosul său pachet fiscal, denumit mini-buget. „Sunt o luptătoare, nu cineva care fuge când dă de greu”, așa s-a descris șefa guvernului britanic.

Liz Truss: „Am făcut cunoscut foarte clar că îmi pare rău pentru greșelile făcute. Dar, era corect ca în aceste circumstanțe să fac schimbările pe care le-am făcut, să-mi continui treaba în beneficiul poporului britanic. Domnule Speaker, am garantat prețurile la energie. Ajutăm oamenii în această iarnă și vom continua să facem asta”.

Keir Starmer, liderul opoziției: „Se scrie o carte despre perioada în care a fost prim-ministru în funcție. Se pare că va fi lansată până la Crăciun. Nu aflăm data lansării, sau titlul”?

„Mini-bugetul” - mărul discordiei

Liz Truss a fost instalată acum șase săptămâni în Downing Street 10. În urmă cu o săptămână, încă avea un alt cancelar, adică ministru de Finanțe, un alt plan economic și răspundea „absolut” când Keir Starmer, liderul opoziției laburiste, o întreba dacă exclude tăieri din fondurile pentru cheltuielile publice.

Pe 23 septembrie, Truss şi fostul ei ministru de Finanţe, Kwasi Kwarteng, au anunţat un pachet fiscal, aşa-numitul mini-buget. Numai că măsurile anunțate au declanşat tulburări ale pieţei, lira sterlină s-a devalorizat, a apărut panică la fondurile de pensii. Ba chiar a venit și o mustratre de la Fondul Monetar Internațional.

Măsurile preconizate inițial

Pusă la zid, Truss l-a demis pe fostul ministru de Finanțe, încredințându-i frâiele Trezoreriei lui Jeremy Hunt, care a inversat cea mai mare parte a strategiei.

Printre măsurile preconizate inițial și abandonate, acum se numără: planurile de eliminare a creşterii impozitului pe profit, planurile de eliminare a unei categorii de impozitare pe venit, dar și scurtarea, de la doi ani, până la doar şase luni, a garanţiei concepută pentru a subvenţiona facturile de energie, atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. Și, după cum a recunoscut în fața parlamentarilor, marți seară, deciziile „dureroase” în privința cheltuielilor publice sunt acum iminente.

Acum două zile, Truss a fost nevoită să-și ceară scuze poporului britanic pentru greșelile sale.



Liz Truss: „Recunosc că am făcut greșeli. Vă cer iertare pentru aceste greșeli. Dar le-am remediat. Am numit un nou ministru de finanțe. Am reinstaurat stabilitatea economică și disciplina fiscală”.

Jill Rutter, cercetător senior în Marea Britanie într-o Europă în schimbare: „A văzut cum mulți membri ai propriului partid se întorc împotriva ei. A văzut presa care, după cum știți, a aclamat-o în timpul alegerilor (interne) pentru șefia partidului, și i-a saluta bugetul, cum se întoarce acum împotriva ei și îi socotește timpul rămas (ca premier). Truss s-a mândrit întotdeauna cu rezistența ei. Dar poate și chiar vrea să dea înapoi din ce în ce mai mult? Ar trebui să fie o persoană foarte, foarte, foarte dură pentru a face asta. Dar și cineva care ar trebui să întrezărească un fel de lumină la capătul tunelului”.

În privința economiei, nu se vede lumina de la capătul tunelului. Costul vieții a urcat la 10,1% în ultimele 12 luni, până în septembrie. Inflația a crescut, alimentată, mai ales, ca urmare a creșterii prețului la alimente.

