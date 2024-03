LIVE UPDATE. Alegeri prezidențiale în Rusia, ziua 2. Sistemul de vot online s-a defectat

Știrea este în curs de actualizare!

De asemenea, MAE a avertizat că România nu recunoaște legitimitatea alegerilor în regiunile invadate de ruși: Donețk, Luhansk, Zaporojia, Herson, Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol.

Cei patru candidaţi care apar pe buletinul de vot sunt în ordine: Vladislav Davankov (Oameni Noi), Vladimir Putin, preşedintele în exerciţiu, (candidat independent), Leonid Sluţki (Partidul Liberal Democrat-LDPR) şi Nikolai Haritonov (Partidul Comunist-CPRF).

Vineri, președintele rus Vladimir Putin a transmis în direct, la una dintre televiziunile de stat, momentul în care a votat online.

Mai târziu, spre seară, comisia responsabilă de alegerile din Rusia a anunțat că sistemul online s-a defectat, din cauza numărului mare de persoane care au vrut să voteze astfel.

Este pentru prima dată când ruşii pot vota "online" la alegerile prezidenţiale, întrucât acest instrument, criticat de opoziţie ca o modalitate de a frauda scrutinul, nu a fost utilizat la alegerile precedente din 2018.

Votul electronic este metoda de vot preferată de 80% dintre moscoviţi, potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit datelor oficiale de la Kremlin, în prima zi a celor trei zile de alegeri prezidenţiale, mai mult de 2,3 milioane de persoane din cei aproape 8 milioane de alegători din Moscova votaseră deja electronic.

În schimb, la mai multe secții, rusoaice mânate de grija disperată pentru fiii, soții ori frații mobilizați pe frontul din Ucraina i-au cam stricat lui Vladimir Putin sărbătoarea electorală.

Într-o serie de proteste îndrăznețe, în diverse orașe, cel puțin 13 femei au incendiat buletine de vot ori au aruncat în secții cocktailuri Molotov. De asemenea, s-a găsit cerneală vărsată peste buletinele de vot deja depuse.

În acest fel si-au exprimat mai multe rusoaice nemultumirea fata de asa-zisele alegeri organizate de Kremlin. ”Aduceti-mi barbatul acasa!” a scris o femeie pe buletinul de vot înainte sa-i dea foc.

Vladimir Putin: ”Regimul neo-nazist de la Kiev a pus la cale și încearcă să comită în mod ostentativ atacuri criminale cu obiectivul de a perturba procesul nostru electoral.”

Furibundă, presedinta comisiei electorale centrale a denuntat ceea ce a numit „acte de vandalism comise de gunoaie platite de ucraineni”.

Simbolice, dar nu mai putin semnificative, aceste proteste au fost infaptuite de femei. Toate au fost arestate si risca 5 ani de detentie. Gesturile lor au compromis butaforia pusa in scena de autoritati.

Vineri, 15 martie, în zorii zilei, primii rusi constincioși care s-au prezentat la urne au votat pe acordurile imnului național.

Candidatul a avut grija sa lanseze un ultim mesaj mobilizator, in care si-a laudat realizarile.

Vladimir Putin: ”Scumpirile sunt in declin, inflatia se stabilizeaza. In februarie a fost de 0,7%. Iar cresterea economica din ianuarie a fost de 4,6%. Pe de alta parte, ne putem mandri cu realizari remarcabile cu bataie in viitor. De exemplu, facilitati nucleare in spatiu, un proiect care trebuie sa fie finantat corespunzator si la timp.”

Expertii occidentali dar si opozantii spun insa ca economia rusă - trecuta complet pe picior de război, cu fabrici de armament care funcționează 24 de ore din 24 - se confruntă cu o criză a forței de muncă, productivitate scăzută și deficit de investitii.

În cele patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Rusia, scrutinul a început în urmă cu zece zile. Mult mai vizibil decat in Rusia, străzile au fost impanzite de afișe electorale prin care localnicii erau practic somati să voteze. Iar, cei care s-au facut ca uita s-au trezit la usa cu soldati rusi care i-au escortat la urnele improvizate pe te miri unde.

Pe de altă parte, grupările de partizani rusi anti - Kremlin continua sa actioneze in localitati de la granita cu Ucraina. Unele sate au fost deja evacuate.

Cetățean rus: ”Toată lumea pleacă din Grayvoron. Sunt multe mașini care pleacă, așa cum vedeți. E coadă la pompă și încă mai vin.”

Orașul Belgorod din Rusia a fost bombardat la o secție de vot

Orașul rusesc Belgorod e bombardat cu rachete de câteva zile. Rușii spun că cel puțin doi oameni au murit și alți 9 au fost răniți.

Vineri dimineață, o rachetă a căzut chiar lângă un centru de votare.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat de înțeles că armata sa e pregătită să lovească în continuare, cu ajutorul dronelor, teritoriul Rusiei.

Între timp, cel puțin 20 de oameni au fost uciși și 75 răniți, într-un atac al rușilor asupra orașului port Odesa.

Volodimir Zelenski: ”Am pus la punct, împreună cu comandantul-șef al Armatei, următorii pași. Am discutat, de asemenea, despre producția și utilizarea dronelor noastre de atac și a dronelor cu rază lungă de acțiune împotriva logisticii rusești și a sistemului lor de finanțare a războiului.”

Deznodamantul alegerilor prezidentiale din Rusia este totusi atat de evident incat presedintele Consiliului European nu si-a putut reprima un comentariu sarcastic.

Într-o postare pe reteaua X, Charles Michel l-a felicitat de vineri pe Vladimir Putin "pentru victoria sa zdrobitoare în alegeri", în conditiile in care urnele se vor inchide abia duminică seara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: