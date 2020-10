Lista persoanelor din anturajul lui Donald Trump care s-au infectat cu noul coronavirus

Pe măsură ce trec orele, tot mai multe persoane din anturajul președintelui Donald Trump au teste pozitive pentru coronavirus.

Iar experții cred că au găsit sursa acestei contaminări masive - o ceremonie ținută sâmbăta trecută, la Casa Albă, când a fost anunțată judecătoarea nominalizată pentru locul vacant la Curtea Supremă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, testată pozitiv pentru COVID-19



Purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei americane, Kayleigh McEnany, a anunţat luni că a fost testată pozitiv pentru COVID-19, relatează postul CNBC.

''După ce am fost testată negativ de fiecare dată, inclusiv în fiecare zi începând de joi, luni dimineaţă am fost testată pozitiv pentru COVID-19 fără să am simptome'', a scris McEnany pe Twitter.

În timp ce preşedintele Donald Trump este în continuare internat în urma infectării cu noul coronavirus, purtătoarea sa de cuvânt a mai menţionat în postare că unitatea medicală a Casei Albe a stabilit că printre contacţii ei apropiaţi nu se numără ziarişti, transmite Agerpres.

McEnany a susţinut joia trecută un briefing de presă la Casa Albă, cu numai câteva ore înainte ca Hope Hicks, o consilieră apropiată a lui Donald Trump, să fie testată pozitiv pentru COVID-19, puţin timp mai târziu preşedintele însuşi şi soţia sa, Melania, fiind la rândul lor testaţi pozitiv.

Alți doi deputați, infectați cu noul coronavirus



Alți doi deputați, Chad Gilmartin și Karoline Leavitt, au avut, de asemenea, rezultate pozitive pentru coronavirus, au declarat două surse pentru CNN luni după-amiază. Personalul de presă de la Casa Albă lucrează de la distanță, a spus un oficial, dar unii lucrători importanți sunt încă la Casa Albă.

Alți oficiali de la Casa Albă infectați cu SARS-CoV-2



Printre alte persoane care au fost infectate se numără și: John Jenkins, președintele Universității Notre Dame, Bill Stepien, managerul de campanie al președintelui, Nicholas Luna, asistent al președintelui, Chris Christie, fostul guvernator republican al statului New Jersey, Ronna McDaniel, șefa Comitetului Național Republican, Kellyanne Conway, fostă consilieră a președintelui, Thom Tillis, senator republican, Hope Hicks, consilieră a președintelui și Ron Johnson, senator republican

Asistenta fiicei lui Donald Trump, infectată cu coronavirus



În urmă cu câteva luni și o asistentă personală a ''primei fiice a Americii'', Ivanka Trump, a fost și ea infectată cu coronavirus.

Ivanka şi soţul ei, Jared Kushner, ambii având funcţii de consilieri ai preşedintelui Statelor Unite, au fost testaţi pentru coronavirus, iar rezultatele au fost negative, menţionează agenția Xinhua.

Tot atunci, s-a confirmat că este contaminată cu coronavirus Katie Miller, purtătoarea de cuvânt a vicepreşedintelui Mike Pence.

Valetul personal al lui Trump, infectat cu noul coronavirus



Potrivit presei locale, în luna mai, un militar, valet personal al lui Trump, a fost infectat cu noul coronavirus.