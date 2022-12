Președintele Serbiei promite să nu impună sancțiuni împotriva Rusiei: „Nu vom renunța ușor la această poziție”

Serbia nu va renunța la poziția de a respinge sancțiunile impuse de Occident împotriva Rusiei până când acestea nu îi vor amenința interesele esențiale, a declarat, vineri, președintele sârb Aleksandar Vucic (foto articol) într-un interviu acordat postului de televiziune Prva TV, notează agenția de presă de stat rusească TASS.

"Avem un an dificil la activ, am văzut toate ipocriziile posibile, dar am putut vedea și cât de principială și precisă a fost poziția noastră privind sancțiunile împotriva Rusiei. Vom vedea cât timp vom putea apăra această poziție, în orice caz, nu cu prețul amenințării intereselor vitale ale acestei țări, dar în orice caz, nu vom renunța ușor la această poziție", a spus el.

Vucic: „Non-promisiunea mea înseamnă mult mai mult decât promisiunile multora”

"Există o mică țară în Europa, un mic trib de gali, de Asterix și Obelix, care nu renunță și care își prețuiește libertatea cât de mult poate. Dacă vom impune sancțiuni împotriva Rusiei, nu știu, dar 'nu știu' al meu cântărește mai mult decât 'da' al altora. În ceea ce privește sancțiunile, nu promit nimic, dar non-promisiunea mea înseamnă mult mai mult decât promisiunile multora", a declarat el.

După ce Rusia provocat războiul în Ucraina, Vucic a declarat că Serbia susține integritatea teritorială a Ucrainei, dar că nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele sârb a precizat că țara sa a suspendat temporar exercițiile armatei și poliției cu toți partenerii străini. El a precizat că Serbia consideră Rusia și Ucraina națiuni frățești, regretând ceea ce se întâmplă în estul Europei, și că este pregătită să ofere ajutor umanitar Kievului.

