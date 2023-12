Liderii UE felicită România şi Bulgaria pentru aderarea parțială la Schengen. Președinta CE a transmis un mesaj în română

''Felicitări României şi Bulgariei pentru extinderea spaţiului Schengen pentru pasagerii transportului maritim şi aerian'', a transmis preşedintele Consiliului European, Charles Michel. El a precizat că acesta este "un pas mult aşteptat de cetăţenii români şi bulgari pentru a se bucura de o mai mare libertate de mişcare, cu perspectiva transportului terestru, care va urma".

Congratulations to Romania and Bulgaria on the extension of #Schengen for maritime and air transport passengers.

A long awaited step for Romanian and Bulgarian citizens to enjoy easier freedom of movement with the perspective of land transport to come.