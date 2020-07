Legenda muzicii country, Charlie Daniels, a murit la 83 de ani

Legenda muzicii country, Charlie Daniels, a murit luni, la vârsta de 83 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, relatează Fox News.

Artistul cunoscut pentru hitul "The Devil Went Down to Georgia", lansat în 1979, s-a stins la un spital din Hermitage, statul Tennessee.

Daniels a adunat numeroase premii de-alungul carierei sale longevive și a intrat în Country Music Hall of Fame, precum și Musicians Hall of Fame.

Daniels a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală în 1979, cu piesa „The Devil Went Down to Georgia”, care a ajuns pe locul 3 pe Billboard Hot 100 în septembrie 1979.

„Puțini artiști au lăsat o amprentă mai adâncă asupra muzicii americane decât Charlie Daniels. Un patriot și iubit mentor, Daniels și-a transformat pasiunea pentru muzică într-o de succes și o platformă pentru a sprijinul militarilor, copiilor defavorizați și celor aflați la nevoie ”, se arată într-o comunicat emis de reprezentanții lui Daniels.