Cum a concertat un artist din România pentru 20 de tone de brânzeturi

Perioadă grea pentru artiști. Îndrăgostiți de scenă, cu toții au fost nevoiți să renunțe pentru un timp la spectacole sau concerte.

Dar când vine vorba de creativiate, nu au limită.

Cel puțin asta ne demonstrează Vizi Imre, un fost concurent de la Vocea României.

Rulmenți, bidoane cu ulei, cauciucuri și tobe de eșapament fac pare din spectatorii artistului Vizi Imre. Tânărul care a câștigat locul doi la „Românii au talent” în 2012 demonstrează că ideile lui nu au limite atunci când vine vorba de cântat. Muzica este viața lui, așa că a găsit o soluție inedită în perioada de pandemie. Scena este amenajată în micile afaceri locale din județul Mureș, iar transmisiunile sunt live pe internet.

ZsuZsi, manager: „Vizi are experiență cu camera, așa că liveurile merg foarte bine, este prieten cu camera, însă este ciudat că nu se aud aplauzele”.

Așa se face că Vizi a concertat și pentru 20 de tone de brânzeturi fine, pentru covoare sau pentru bere.

Vizi Imre, artist: „E cel puțin ciudat să cânți în asemenea locații, am public, dar nu am lângă mine să aud și să simt. Cel mai interesant a fost când am intrat într-un loc cu multă brânză. Halat tot, steril, și de acolo am cântat. Era umiditate, aveam emoții pentru chitară”.

Ideea concertului din pivnița ticsită cu brânzeturi a avut un mare succes. Mai ales că brânzeturilor le prinde bine muzică bună, ele devin mai fine la gust.

Varga Istvan, producător local: „Și brânzeturile conțin un nivel de umiditate, ceea ce înseamnă că apa, umiditatea, este influențată de undele muzicii sonore și au efect asupra acestora. Când este mai drăguță muzica, muzica care place auzului are un efect pozitiv asupra branzelor”.

Concertele inedite vor continua și în săptămânile următoare.