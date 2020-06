Celebrul artist Christo a murit la 84 de ani. Cele mai importante lucrări ale acestuia

Artistul, născut Christo Vladimirov Javacheff, în Bulgaria, "a decedat din cauze naturale la 31 mai 2020 la domiciliul său din New York", potrivit unui mesaj postat de "biroul" său pe pagina lui de Facebook.

Împreună cu soţia sa, Jeanne-Claude, au format unul din cele mai mediatizate cupluri din arta contemporană pe care au marcat-o cu operele lor insolite, necesitând ani de concepţie şi milioane de dolari pentru a dura numai câteva zile în unele cazuri, transmite Agerpres.

The artist Christo, who with his late wife and partner Jeanne-Claude was known for his monumental, often whimsical interventions on architecture and landscape, has died, aged 84 https://t.co/MBUmI3n5gL