Lavrov spune că aderarea Finlandei și Suediei la NATO „nu ar face o mare diferență”

„Finlanda și Suedia, precum și alte țări neutre, participă de mulți ani la exercițiile militare ale NATO”, a spus Lavrov, citat de Reuters.

"NATO ia în considerare teritoriul lor atunci când planifică avansurile militare către Est. Deci, în acest sens, probabil că nu este o diferență prea mare. Să vedem cum este folosit în practică teritoriul lor în alianța nord-atlantică".

Reacția sa vine la o zi după ce vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov a spus că nimeni nu ar trebui să-şi facă iluzii că Rusia va accepta, pur şi simplu, aderarea celor două țări.

Marți, ministrul suedez de externe, Ann Linde, a semnat cererea de aderare la NATO.

