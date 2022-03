Lagarde: Europa intră într-o fază dificilă, dar putem reduce daunele de război. Cu fiecare criză, am ieșit mai puternici

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 35

Christine Lagarde a declarat miercuri că Europa intră într-o fază dificilă, dar va fi în stare să reducă daunele economice cauzate de războiul Rusiei în Ucraina. Șefa BCE susține printr-o postare pe Twitter că istoria recentă ne arată că Europa, cu fiecare criză, a ieșit mai puternică.

????Europe is entering a difficult phase.

However, with the right policy response, we can lessen the economic damage from the war and manage the high levels of uncertainty we are facing

1/3 pic.twitter.com/aO5z4IfmyF