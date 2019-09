La 14 ani, umilită la școală din cauza pantalonilor ”prea strâmți”. Cum se îmbrăcase eleva

Theresa Lee a adus mai multe acuzații la adresa unei școli din Marea Britanie, după ce fiica sa, Francesca Negus, în vârstă de 14 ani, a fost ”umilită și denigrată”. Fetei i s-a spus că va fi pedepsită dacă nu se va schimba cu alți pantaloni.

Theresa spune că un astfel de incident ar putea ”arunca un copil în izolare” și i-ar putea afecta sănătatea psihică.

”Eu sunt de acord cu uniforma școlară, dar dacă vor continua să fie atât de exigenți, ar trebui ca școala să le și asigure. Și anul trecut a avut o problemă cu fusta, pentru că fiica mea este slabă și are picioarele lungi. Nici nu e de mirare că sunt mulți copii care refuză să mai meargă la școală”, a spus femeia, potrivit Mirror.

#OperationHydra This is getting ludicrous. What next, pupils suspended for speaking in the wrong accent or for not using "correct" English? Where does it end, heads? You're brats in suits. https://t.co/ajx3LUez7A