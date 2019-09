O elevă de 14 ani s-a sinucis după ce a fost umilită la școală. Ce i-a spus profesorul

Mama fetei a declarat că aceasta s-a sinucis după ce profesorul ei a numit-o „murdară” în urma unui incident specific femeilor în perioada menstruală și a dat-o afară din clasă, informează The Sun.

„Ea nu avea nimic să folosească în acel moment. Când a început să sângereze și să-și murdărească hainele, i s-a spus să părăsească sala de clasă și să stea afară”, a mai adăugat mama acesteia.

De asemenea, la scurt timp după ce fata a ajuns acasă și i-a spus mamei sale ce s-a întâmplat s-a sinucis.

În urma morții fetei, autoritățile au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene, după ce aproape 200 de părinți au protestat în fața școlii.

Schoolgirl hanged herself after being ‘period-shamed’ by her teacher who called her ‘dirty’ https://t.co/B38TDHhr91