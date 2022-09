Kremlinul recunoaște că trupele sale s-au retras din orașe-cheie ale Ucrainei. Soldații ucraineni fac progrese rapide

Avansul radical al Ucrainei din ultimele zile a dus la eliberarea a mii de kilometri pătrați de teritoriu de sub controlul rusesc.

Imaginile par să arate soldați ucraineni arborând steagul național deasupra primăriei din Kupiansk, care se află la sud de Harkov, unde linia frontului rusesc pare din ce în ce mai slabă, relatează Reuters, citată de Sky News.

Ministerul rus al Apărării a declarat că își retrage trupele din Izium, aflat în apropiere, ca parte a unui efort de "regrupare".

La începutul zilei de sâmbătă, Ministerul britanic al Apărării a declarat că unitățile ucrainene "amenință orașul Kupiansk", dar rapoartele privind recucerirea acestuia sunt încă neverificate.

Oficiali britanici din serviciile de informații au declarat că, dacă va avea succes, ar fi o „lovitură semnificativă pentru Rusia, deoarece se află pe rutele de aprovizionare a liniei de front din Donbas în est”.

O sursă Reuters din zonă spune că ucrainenii au făcut cele mai rapide progrese din ultimele luni, având în vedere presiunea de a obține suficiente câștiguri înainte de iarnă și de a dovedi că merită sprijinul continuu al Occidentului.

Forțele lui Vladimir Putin s-au concentrat pe desfășurarea de trupe și resurse în sudul țării, în timp ce ambele părți luptă pentru Herson, primul oraș cucerit de ruși.

Ca urmare, forțele rusești au fost "probabil luate prin surprindere", a declarat Ministerul Apărării, adăugând că unitățile ucrainene au reușit să "captureze sau să încercuiască mai multe orașe în est".

Noile avansuri ucrainene înseamnă că „frontul defensiv rusesc se află sub presiune atât pe flancul său nordic, cât și pe cel sudic”, potrivit oficialilor din serviciile de informații.

În discursul său de peste noapte, președintele Volodimir Zelenski a declarat că cel puțin 30 de localități au fost eliberate în regiunea Harkov.

„Armata noastră, unitățile de informații și serviciile de securitate desfășoară angajamente active în mai multe zone operaționale. Ele o fac cu succes”, a declarat el.

Grupul de reflecție cu sediul la Washington, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), susține, de asemenea, că Ucraina a obținut câștiguri semnificative, estimând că forțele lui Zelenski au cucerit aproximativ 2.500 de kilometri pătrați în jurul nord-estului.

NEW: #Ukrainian forces have captured an estimated 2,500 square kilometers in #Kharkiv Oblast in the Kharkiv area counteroffensive as of September 9. /1

The latest with @criticalthreats:https://t.co/c0t0qKlltX pic.twitter.com/ohX3zPjyjk