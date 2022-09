Imaginile groazei, într-un sat din Ucraina, eliberat după șapte luni de ocupație rusă

Pe de altă parte, a crescut riscul unui incident nuclear la centrala de la Zaporojie, care a rămas fără ultima rețea de alimentare cu energie electrică, distrusă de un bombardament.

Armata rusă este în retragere pe frontul din nordul Ucrainei, potrivit celor mai noi informații venite din regiunile unde se dau lupte grele. Ucrainenii încearcă să înconjoare complet orașul Izium și atacă masiv la nord și în sudul localității. Mai multe sate au fost eliberate de sub ocupația rusă în regiunea Harkov.

Situația e gravă, potrivit analiștilor, pentru că rușii ar fi mutat multe trupe din nordul Ucrainei în sud, ca să oprească ofensivă din Herson, iar pe front au rămas unități slab pregătite și puține. Au încercat să aducă soldaţi cu elicopterele și mai multe convoaie militare rusești se îndreaptă spre zona de conflict, dar acolo domnește haosul.

Chiar și propagandiștii Kremlinului sunt îngrijorați de pierderile înregistrate în ultimele zile.

Anton Anisimov, realizator rus de televiziune: "Nu știm care sunt informațiile oficiale. Voiam doar să spun că toți cei care sunt credincioși ar trebui să se roage pentru băieții noștri. Eu mă rog. Nu există cuvinte... Ar trebui să ne rugăm ca oamenii noștri care sunt acolo să reziste."

Ce au descoperit într-un sat eliberat de ruși

Între timp, în zonele eliberate, militarii ucraineni descoperă noi dovezi ale crimelor de război rusești. În satul Grakovo din regiunea Harkov, eliberat după aproape șapte luni de ocupație, un localnic povestește cum a fost forțat de ruși să îngroape trupurile a doi tineri executați.

Serhiy Lutsai, rezident din Grakovo: "Soldații, din Donețk sau din Luhansk, au venit la mine. Nu știu dacă m-au căutat anume, nu am întrebat... M-au amenințat cu armele și m-au adus aici. Am venit încoace și am văzut doi oameni, deja morți. Doi tineri..."

Armata ucraineană se pregătește să atace și în regiunea Zaporojie



Armata ucraineană se pregătește să atace și în regiunea Zaporojie, unde se afla centrala nucleară din orașul Energodar. Directorul agenției internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat, vineri, în plenul Națiunilor Unite că centrala încă e bombardată.

Rafael Mariano Grossi, Directorul agenției internaționale pentru Energie Atomică: "Bombardamentul a provocat o pană de curent în Energodar și a compromis operarea în siguranță a centralei nucleare Zaporojie. Loviturile pun în pericol angajații și familiile lor, ceea ce îngreunează funcționarea centralei. Acești factori au crescut semnificativ ruscul unui accident nuclear."

Agenția internațională pentru energie atomică a cerut ONU să impună o zonă demilitarizată în jurul centralei, pentru a împiedica un eventual incident nuclear.

