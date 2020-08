Kremlinul îi urează lui Aleksei Navalnîi "însănătoşire rapidă"

Aleksei Navalnîi, unul dintre cei mai duri critici ai Kremlinului, se întorcea de la Tomsk la Moscova când avionul în care se afla a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Omsk din cauza degradării subite a stării sale de sănătate.

"Ştim că este într-o stare gravă. Ca în cazul oricărui cetăţean rus, îi urăm o însănătoşire rapidă", le-a declarat Peskov jurnaliştilor în legătură cu starea principalului opozant rus.

"Medicii fac mai mult decât posibilul. Se luptă pentru a-i salva viaţa", a spus în faţa presei Anatoli Kalinicenko, director adjunct al Spitalului de Urgenţă Nr. 1 din Omsk, unde a fost internat opozantul de 44 de ani, fiind plasat la terapie intensivă şi conectat la un aparat de respiraţie artificială.

Kalinicenko a mai precizat că starea opozantului este "stabilă" şi a subliniat că este prea devreme pentru a se confirma teza otrăvirii.

Într-o declaraţie pentru Radio Echo din Moscova, purtătoarea de cuvânt a lui Aleksei Navalnîi, Kira Iarmîş, s-a declarat convinsă că opozantul a fost victima unei "otrăviri deliberate".

"Presupunem că Aleksei (Navalnîi) a fost otrăvit cu ceva ce a fost pus în ceaiul său. Aceasta este singura băutură pe care el a consumat-o în această dimineaţă. Doctorii spun că toxina a fost absorbită mai repede odată cu lichidul fierbinte. Aleksei este acum în stare de inconştienţă", a scris ea pe Twitter.

