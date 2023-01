Kremlin: Ne vom atinge obiectivele, într-un fel sau altul. Lovirea Crimeei n-ar fi de bun augur pentru securitatea europeană

"Cu cât mai repede regimul ucrainean îşi va arăta disponibilitatea de a îndeplini cerinţele Rusiei - care vor fi atinse într-un fel sau altul - cu atât mai repede se va încheia totul şi cu atât mai repede poporul ucrainean va putea începe să-şi revină după această tragedie, care a fost declanşată de regimul de la Kiev", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că Rusia este pregătită să oprească operaţiunile militare, dacă Ucraina îşi îndeplineşte condiţiile, dar Moscova nu a prezentat public niciodată detalii despre poziţia sa de negociere sau despre ceea ce doreşte de la Kiev pentru a pune capăt ostilităţilor. Moscova a declarat iniţial că intervine pentru a "denazifica" Ucraina şi pentru a proteja vorbitorii de limbă rusă din estul ţării, potrivit news.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat un plan de pace în 10 puncte pentru soluţionarea conflictului, începând cu retragerea trupelor ruseşti din părţile ocupate ale Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski "ar prefera ca nici Rusia, nici (Vladimir) Putin să nu mai existe", a comentat purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce liderul de la Kiev declarase joi, la un panel de discuţii din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, că nu este sigur că preşedintele rus mai "este în viaţă" sau dacă mai ia decizii.

"Este clar că atât Rusia, cât şi Putin reprezintă o mare problemă pentru Ucraina de astăzi şi pentru Zelenski. Din punct de vedere pur psihologic, Zelenski ar prefera ca nici Rusia şi nici Putin să nu mai existe", a declarat Peskov, întrebat de jurnalişti cum comentează afirmaţia liderului de la Kiev, relatează CNN.

"Putin este şi va fi", a punctat Peskov, citat de TASS.

Anterior, Zelenski le spusese participanţilor la Davos că nu "înţelege cu cine să vorbească" din partea rusă, ca răspuns la o întrebare despre posibilitatea unor discuţii de pace. "Nu prea înţeleg dacă el (Putin) este în viaţă sau dacă ia decizii sau cine ia decizii", a spus Zelenski. "Nu prea înţeleg cum poţi să le promiţi liderilor europeni un lucru şi să începi un război a doua zi", a adăugat Zelenski.

Pe de altă parte, Kremlinul a avertizat joi că loviturile ucrainene asupra peninsulei Crimeea, anexată de Rusia ilegal în 2014, ar fi "extrem de periculoase". Comentariul a venit după ce cotidianul The New York Times a relatat că oficialii americani cochetează cu ideea de a ajuta Kievul cu armamentul adecvat ca să atace peninsula, unde Rusia are baze militare importante, care o ajută la efortul de război din Ucraina.

"Acest lucru ar însemna ridicarea conflictului la un nou nivel, care nu va fi de bun augur pentru securitatea europeană", a ameninţat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic de presă, relatează Reuters.

Pe de altă parte, guvernul suedez a anunţat joi că va trimite Ucrainei sistemul de artilerie Archer, un obuzier autopropulsat montat pe un vehicul fabricat de Bofors BAE. Acest tip de armament era solicitat de mult timp de partea ucraineană.

Peskov a comentat şi remarcile făcute joi de fostul preşedinte Dmitri Medvedev, care a ameninţat cu un răspuns nuclear, dacă Rusia va fi învinsă în Ucraina. Peskov a spus că aceste comentarii sunt în deplină conformitate cu doctrina nucleară a Moscovei.

Dată publicare: 19-01-2023 16:42