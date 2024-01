Kievul şi Varşovia sunt pe calea împăcării, după vizita lui Tusk în ţara vecină

Aceste dispute politice au perturbat alianţa lor esenţială în timpul războiului şi au convenit să stimuleze cooperarea în domeniul apărării, în timp ce agresiunea Rusiei în Ucraina se apropie să intre în al treilea an. Zelenski a anunţat în discursul său nocturn că Polonia şi Ucraina vor produce arme în comun, dar nu a dat detalii. Pe de altă parte, el a recunoscut că există probleme "serioase" cu mediul de afaceri din Ucraina şi a preconizat că o soluţie va fi dată în Consiliul de Securitate şi Apărare al ţării.

În prima sa vizită în Ucraina vecină în calitate de prim-ministru, Donald Tusk a transmis un mesaj de prietenie preşedintelui Volodimir Zelenski şi a declarat că ambele părţi "au ajuns la o înţelegere comună" în legătură cu protestele fermierilor şi ale şoferilor de camioane polonezi.

"Polonia va face totul pentru a creşte şansele de victorie ale Ucrainei în acest război", a declarat Tusk în cadrul unui briefing de presă comun, citat de Reuters.

Varşovia a devenit un aliat cheie pentru Kiev în timp ce Ucraina căuta sprijin financiar şi militar occidental împotriva Rusiei, dar relaţiile s-au deteriorat în ultimele luni, când blocajele de la graniţă au afectat economia Ucrainei.

Camionagiii polonezi au fost de acord săptămâna trecută să îşi suspende până la 1 martie protestele, care vizau revocarea accesului fără permis al şoferilor ucraineni de camioane în Uniunea Europeană.

Varşovia şi Kievul au fost, de asemenea, în dezacord cu privire la exporturile de cereale ucrainene către Polonia şi restul Uniunii Europene.

"Înţelegem profunzimea motivelor care au dus la o astfel de situaţie, dar atragem atenţia în primul rând asupra gravităţii ameninţării care se află în faţa popoarelor noastre", a declarat Zelenski, adăugând că a salutat activitatea Varşoviei în această problemă.

Premierul ucrainean Denîs Şmîhal, într-o întâlnire separată cu Tusk, a anunţat o "resetare" a relaţiilor dintre cele două guverne şi a declarat că vor avea loc întâlniri regulate pentru a consolida cooperarea. El a adăugat că Kievul va investi "maximum de efort" pentru a evita prejudicierea intereselor economice ale Poloniei, dar că se aşteaptă, de asemenea, ca Varşovia să ridice restricţiile impuse fermierilor şi producătorilor ucraineni.

"Sunt sigur că vom găsi o soluţie care va fi în beneficiul fermierilor şi producătorilor polonezi şi va fi sigură pentru partea ucraineană", a transmis Tusk, la rândul său. "O conversaţie sinceră între prieteni poate face minuni", a declarat noul premier polonez.

Zelenski şi Tusk au salutat, de asemenea, planurile ţărilor lor pentru producţia comună de arme, iar Zelenski a declarat la X că au discutat despre "o nouă formă de cooperare care vizează achiziţii de arme la scară mai mare pentru nevoile Ucrainei", dar nu a oferit detalii

"Vom investi în companii din Polonia şi Ucraina care vor produce şi vor funcţiona în beneficiul capacităţilor noastre de apărare - din Polonia, Ucraina şi din întreaga Europă", a declarat, la rândul său, premierul Tusk. "Aceasta va fi o afacere foarte profitabilă pentru ambele părţi", a asigurat el.

Noul guvern polonez analizează, de asemenea, cum să producă mai multe muniţii şi echipamente militare ca parte a unui nou pachet de ajutor pentru Ucraina, a declarat săptămâna trecută ministrul de externe Radoslaw Sikorski.

Şmîhal a declarat că Kievul a primit aproape 3,5 miliarde de dolari ca sprijin militar din partea Poloniei de la începutul războiului.

Vizita lui Tusk la Kiev a coincis cu Ziua Unităţii Ucrainei, când sărbătoreşte unificarea din 1919 a vestului şi estului Ucrainei, care s-a confruntat cu numeroase invazii de-a lungul istoriei sale îndelungate.

Zelenski a marcat această zi prin anunţarea planului de a oferi dublă cetăţenie ucraineană etnicilor ucraineni şi descendenţilor acestora din întreaga lume, în afară de Rusia.

"Este Ziua Unităţii Ucrainei. Încă o dată, îi felicit pe toţi cu ocazia acestei sărbători, pentru faptul că poporul şi statul nostru au simţit cu adevărat potenţialul unităţii şi puterea pe care unitatea o dă întregii naţiuni. Datorită unităţii, Ucraina a supravieţuit acestui război şi se apără împotriva invaziei ruseşti. Şi datorită unităţii nu doar a noastră, ci a tuturor celor din lume care au înţeles ce presupune agresiunea Rusiei", a spus Zelenski în alocuţiunea sa video către compatrioţi de luni seara.

El a ţinut să le vorbească despre vizita premierului polonez în această zi, ocazie de a-şi exprima încă o dată optimismul că toate problemele bilaterale vor fi rezolvate.

"Astăzi, de Ziua Unităţii, premierul polonez Tusk se află în Ucraina. Şi aceasta este prima sa vizită după preluarea mandatului într-o ţară aflată în afara UE - deocamdată. Prima sa vizită a fost una foarte productivă. Astăzi, premierul Tusk şi cu mine am avut o conversaţie foarte semnificativă despre toate problemele care există între ţările noastre - între Ucraina şi Polonia - şi la nivelul instituţiilor europene", a spus Zelenski.

El a confirmat că în ceea ce priveşte apărarea, va exista un pachet de ajutor din partea Poloniei. "Şi pentru a ne consolida poziţiile, am vorbit despre producţia comună de arme, despre creşterea capacităţilor noastre de utilizare a echipamentelor şi sistemelor de armament poloneze", a menţionat Zelenski.

"Bineînţeles, am vorbit în detaliu despre cooperarea politică. Am vorbit despre modul în care toate problemele dintre Ucraina şi Polonia pot fi depăşite între noi - la nivelul statelor noastre. Sunt încrezător că putem depăşi situaţiile critice de la graniţă - blocada - care slăbesc semnificativ solidaritatea în prezent, şi putem găsi soluţii pragmatice pentru orice situaţie critică", a continuat liderul ucrainean.

Zelenski a confirmat că Polonia se află printre ţările dispuse să-i furnizeze garanţii de securitate până la intrarea în NATO, aşa cum au propus la Vilnius liderii NATO şi ţările din Grupul celor 7.

"Sunt recunoscător Poloniei pentru că s-a alăturat declaraţiei Grupului celor şapte privind garanţiile de securitate pentru Ucraina. Începem să lucrăm la un acord bilateral de securitate”, a anunţat Zelenski.

"Am discutat în detaliu mişcarea noastră către Uniunea Europeană şi aşteptările noastre de la summitul NATO din acest an. Polonia ne poate ajuta. Şi, apropo, este foarte important ca experienţa Poloniei şi a premierului Tusk personal - experienţa în relaţiile cu instituţiile europene - să poată consolida în mod semnificativ acţiunile şi deciziile noastre. O vom folosi. Am convenit asupra formatului", a punctat preşedintele Ucrainei.

Pe de altă parte, în discursul său video nocturn, Zelenski a recunoscut că sunt probleme "serioase" cu oamenii de afaceri ucraineni.

"Astăzi (luni - n.r.), oficiali guvernamentali s-au întâlnit cu reprezentanţi ai mediului de afaceri ucrainean. Discuţia nu a fost uşoară. Există probleme serioase. Există dificultăţi reale. Am trecut în revistă detaliile. Le-am cerut să facă aranjamentele necesare pentru ca toate dificultăţile dintre oficialii guvernamentali, mediul de afaceri şi forţele de ordine să fie eliminate", a declarat preşedintele fără a detalia.

"Fiecare poate avea propria opinie, da, dar în vremuri de război trebuie să fim cu toţii uniţi de o singură sarcină - forţa Ucrainei, forţa societăţii noastre şi a economiei noastre", a adăugat Zelenski.

El a precizat că "toate evoluţiile vor fi prezentate în cadrul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare".

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 23-01-2024 07:03