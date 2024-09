Kate, Prințesa de Wales, anunță că şi-a terminat şedinţele de chimioterapie

„În acest sfârşit de vară, nu pot să vă spun cât de uşurată sunt că mi-am terminat în sfârşit tratamentul de chimioterapie”, scrie luni Kate Middleton în acest meaj publicat pe reţele de socializare.

„Ultimele nouă luni au fost incredibil de dificile pentru familia noastră. Viaţa aşa cum o ştii se poate schimba într-o clipă, iar noi a trebuit să găsim un mijloc să navigăm pe aceste ape tumultoase şi drumuri necunoscute”, scrie ea.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL