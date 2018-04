Kate Middleton se pregătește să aducă pe lume cel de-al treilea copil. A fost internată la spital

"Alteța sa regală, Ducesa din Cambridge a fost internată la Spitalul Sf. Maria, Paddington, Londra, luni dimineață, în stadiu incipient al travaliului", se arată într-o postare pe Twitter a palatului Kensington.

Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina în septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, după George, în vârstă de 4 ani, și Charlotte, în vârstă de 2 ani.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.