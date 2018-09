Juncker, la Palatul Cotroceni: „Am fost primiți ca prinții în această frumoasă țară”

Pro TV

Șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat luni seara, la Palatul Cotroceni, că îi mulțumește președintelui Iohannis pentru primirea în România.

Totodată, el a mulțumit în limba română, vorbind despre istoria țării, despre aderarea la UE.

„Vreau să spun că sunt fericit că dragul meu prieten Klaus Iohannis m-a invitat în această frumoasă clădire și sunt recunoscător că am fost primiți ca prinții în această frumoasă țară. Mulțumesc! Pentru cei care nu sunt fluenți în română, înseamnă mulțumesc. România nu este o țară țară indiferentă celor care se află aici, pentru că, atunci când eram tineri, ne-am îndrăgostit de cultura românească, de literatura română. Am admirat curajul poporului român în istorie.

Este un alt motiv pentru care România nu îmi este indiferentă, cel puțin nu mie, pentru că Luxemburg este una dintre țările ale cărei limbi nu sunt cunoscute de alte persoane cu excepția cetățenilor, însă Klaus știe limba, pentru că putem vorbi împreună luxemburgheză”, a spus el.

Totodată, președintele Comisiei Europene a vorbit despre democrația românească.

„Sunt mândru că în 2005, în timpul președinției Luxemburgului la Consiliul European, eu fiind atunci președinte, am semnat tratatul care viza România și Bulgaria. A fost o zi grozavă în viața mea, pentru că am „întotat” împreună cu România și Bulgaria – cele două având mereu aceeași direcție. Ziua în care am semnat înțelegerea a fost, de fapt, „ZIUA” pe care toată Europa a realizat-o, accea în care în sfârșit s-a trecut de la dictatură la democrație. S-a întâmplat datorită oamenilor. A fost ziua reconcilierii dintre istoria și geografia europeană.

Nu a fost prima zi în care România a dovedit că libertatea și democrația fac parte din această țară. Acest sentiment, aceste convingeri pot fi vâzute în trecutul acestei țări. În câteva săptămâni, România va celebra Centenarul. Nu va fi o sărbătoare doar pentru oamenii acestei țări, ci pentru întreaga Europă”, a mai spus Junker.

Jean Claude Junker a mai precizat că este prima dată când participă la una dintre edițiile Inițiativei celor 3 Mări, dar că summitul beneficiază de susținerea Comisiei Europene.

„Comisia susține această Inițiativă a celor 3 Mări. Comisia este complet angajată acestui proces. Conectivitatea este foarte importantă, nu doar de la sud la nord, dar și de la est la vest. Doar așa putem fi siguri că vom schimba viitorul.”

Anterior, în cursul serii, președintele CE, Jean-Claude Juncker, nu a fost întâmpinat pe Aeroportul Băneasa de premierul Viorica Dăncilă, la sosirea în României. Într-un comunicat de presă, Guvernul a explicat motivul pentru care cei doi oficiali nu s-au sincronizat.

