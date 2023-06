Joe Biden s-a împiedicat și a căzut din nou, în timpul unei ceremonii la Academia Forțelor Aeriene VIDEO

Cel mai puternic om de pe planetă a căzut din nou în public, la o ceremonie de absolvire la Academia Forțelor Aeriene din SUA.

”Președintele SUA Biden se împiedică și cade în timpul ceremoniei de absolvire a Academiei Forțelor Aeriene, este ajutat să se ridice și merge mai departe fără a mai fi asistat”, scrie într-un tweet de pe contul unusual_whales, care prezintă imaginile cu Joe Biden căzând.

