Cine este tânărul de 19 ani care plănuia să-l omoare pe Biden și să preia puterea în SUA. Planul pus la cale

Sai Varshith Kandula, din Chesterfield, Missouri, a închiriat camionul U-Haul, luni seară, imediat după ce a ajuns de la St. Louis la Aeroportul Internaţional Dulles din Washington. Luase avionul cumpărându-şi un bilet doar dus, a declarat un agent al Secret Service, potrivit unui document depus la tribunalul districtual federal din Washington D.C, arată documente judiciare date publicităţii, marţi, şi citate de NBC News, scrie News.ro.

This is Sai Varshith Kandula, the Missouri man who drove a U-Haul into the White House gates

The media is referring to him as a “white supremacist” after authorities found a Nazi flag in the vehicle

Just wanted to share his driver’s license photo

