Joe Biden crede că ar fi putut câştiga alegerile împotriva lui Trump. „Nu am vrut să fiu preşedinte la 85 sau 86 de ani”

El a recunoscut în acelaşi timp că nu ştie dacă ar fi reuşit să ducă până la capăt acest al doilea mandat, relatează AFP.

"Cred că da", a declarat liderul democrat în vârstă de 82 de ani, întrebat dacă ar fi putut câştiga alegerile prezidenţiale din noiembrie împotriva lui Donald Trump, adăugând că se bazează pe sondaje, dar nu a oferit alte detalii.

"Când (Donald) Trump s-a prezentat în alegeri, chiar am crezut că sunt cea mai potrivită persoană pentru a-l învinge. Dar nici nu am vrut să fiu preşedinte la 85 sau 86 de ani. Aşa că am ridicat problema predării ştafetei", a spus el.

"Nu ştiu (..) Până acum e bine. Dar cine ştie ce va fi când voi avea 86 de ani?", a adăugat Biden, care va fi înlocuit pe 20 ianuarie de miliardarul republican, care a câştigat alegerile în noiembrie în faţa vicepreşedintei şi candidatei democrate Kamala Harris.

Aceasta din urma l-a înlocuit pe Biden la scurt timp după anunţul din iulie al retragerii sale din cursa pentru Casa Albă, în urma unei dezbateri dezastruoase la sfârşitul lunii iunie împotriva lui Donald Trump, care a ridicat numeroase întrebări despre acuitatea mentală şi vârsta lui Biden.

Întrebat despre regretele sale, Joe Biden nu a menţionat această dezbatere, ci a vorbit despre dezinformare, menţionând, de exemplu, legătura făcută de Trump între migraţia ilegală şi atacul cu maşină de la 1 ianuarie din New Orleans, care a făcut cel puţin 14 morţi. El a menţionat şi ritmul lent al proiectelor de infrastructură.

Preşedintele în exerciţiu a mai spus pentru USA Today că i-a cerut lui Donald Trump după alegeri să nu-şi atace presupuşii duşmani, avertizându-l că nu este în interesul lui "să încerce să-şi regleze conturile". Trump nu a răspuns, potrivit acestuia.

Biden a confirmat, de asemenea, că are în vedere graţierea preventivă pentru persoanele susceptibile de a fi în colimatorul viitorului preşedinte, dar a adăugat că nu a luat încă decizia.

