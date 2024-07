Joe Biden avertizează: „Rusia este pe picior de război cu producția de apărare. Nu putem permite ca NATO să rămână în urmă”

Evenimentul s-a axat pe războiul din Ucraina și măsurile pe care le iau aliații pentru a-și spori capacitatea militară și securitatea.

Kievul a primit promisiunea că va fi ajutat cu fonduri și 5 baterii Patriot, din care una românească, donate pentru a-și proteja spațiul aerian.

În deschiderea lucrărilor, președintele american Joe Biden a vorbit despre principala amenințare la adresa alianței - Rusia.

Joe Biden, președintele Statelor Unite: „Rusia este pe picior de război cu producția de apărare. Își mărește semnificativ producția de arme, muniții și vehicule și face asta cu ajutorul Chinei, Coreei de Nord și al Iranului. În opinia mea, nu putem permite ca NATO să rămână în urmă. Putem și vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO și vom face acest lucru împreună, investind în puterea noastră viitoare pentru a ne asigura că alianța va fi întotdeauna pregătită pentru orice amenințări cu care ne vom confrunta.”

Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea NATO. În perioada următoare, Kievul va primi 5 sisteme de apărare antiaeriană Patriot, din care unul va fi oferit de România. Președintele Iohannis a dat asigurări că țara noastră nu va rămâne fără apărare.

Klaus Iohannis, președintele României: „Pretenția noastră e ca atunci când donăm sisteme de mare capacitate să fim compensați rezonabil. Aceste lucruri se negociază. Când se finalizează vom face publice discuțiile.”

Kievul urmează să primească și aproximativ 80 de avioane de vânătoare F-16.

Antony Blinken, secretar de stat american: „În timp ce vorbim, transferul avioanelor F-16 este în curs de desfășurare. Vin din Danemarca, din Țările de Jos, iar acele avioane vor zbura pe cerul Ucrainei în această vară, pentru a se asigura că Ucraina se apără eficient împotriva agresiunii rusești.”

În centrul atenției a fost președintele american, gazda evenimentului.

Joe Biden trebuie să-i convingă pe aliații din NATO, și pe americani, că este capabil să conducă cea mai puternică țară din lume, după prestația deplorabilă din dezbaterea cu Donald Trump.

În continuare sunt politicieni din rândul partidului democrat care îi cer lui Joe Biden să se retragă, considerându-l inapt să facă unui mandat de patru ani la Casa Albă. Sunt și alți lideri care spun că, dacă Biden s-ar retrage și Trump ar ajunge la Casa Albă, acest lucru ar însemna un viitor incert pentru Ucraina.

Pe de altă parte, secretarul-general al Alianței, Jens Stoltenberg, a ținut să precizeze că Statele Unite vor rămâne un partener esențial al NATO, oricine ar fi la Casa Albă.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: „Mă aștept ca, indiferent de rezultatul alegerilor, SUA să rămână un aliat NATO puternic și ferm. În NATO, Statele Unite au ceva ce niciun alt aliat, nicio altă putere majoră nu are și anume peste 30 de prieteni și aliați. Rusia nu are așa ceva, China nu are așa ceva, Statele Unite au. NATO face Statele Unite mai puternice.”

Aliații din NATO încearcă să găsească metode prin care să se asigure că sprijinul pentru Ucraina rămâne o certitudine, chiar dacă viitorul președinte american va fi Donald Trump. În cadrul summitului, Ucraina va semna două noi acorduri de securitate.

Volodimir Zelenski, președintele ucrainean: „Aceste acorduri includ sprijin pentru sancțiunile împotriva Rusiei, sprijin pentru aderarea noastră la UE și NATO, sprijin pentru apărarea noastră– soldații noștri, toți oamenii noștri și reconstrucția – toate acestea sunt luate în considerare în acordurile de securitate, exact așa cum este nevoie.”

Ucraina este pe un drum ireversibil către aderarea la NATO, a declarat și secretarul de stat american Antony Blinken. Asta, deși Statele Unite și alți membri NATO se opun procesului, câtă vreme războiul cu Rusia este în plină desfășurare.

