Jihadiști cu legături în gruparea teroristă Statul Islamic au luat ostatici sute de oameni

”Teroriștii” din aripa Provincia Statului Islamic din Africa de Vest (ISWAP) au trecut marți seara peste satul Kukawa, regiunea Lacului Ciad, sechestrând persoane care tocmai se întorceau la casele lor după ce petrecuseră aproape doi ani în lagăre, a declarat Babakura Kolo, șeful unei miliții locale, citat de The Guardian Nigeria.

"Teroriștii au atacat orașul în 22 de camioane, în jurul orei 16:00 (1600GMT) ieri și au angajat soldații care păzeau orașul într-o luptă acerbă", a spus el.

Locuitorii din Kukawa, escortați de militari, s-au întors în oraș chiar pe 2 august, la ordinul autorităților statului Borno. Aceștia locuiau în tabere din capitala regională Maiduguri, aflată la 180 de kilometri, de unde fugiseră în urma unui atac sângeros în noiembrie 2018.

Un șef local care i-a însoțit pe locuitori în oraș a declarat că oamenii s-au întors cu speranța de a-și cultiva terenurile agricole, „doar pentru a ajunge în mâinile insurgenților”.

„Nu știm ce le vor face, dar sper să nu le facă rău”, a spus șeful miliției, care a cerut să rămână anonim, din motive de siguranță.

O sursă din securitate, care a confirmat incidentul pentru AFP, a declarat că, miercuri, avioanele de luptă au fost dislocate de la Maiduguri, pentru a „rezolva situația”, fără a da alte detalii.

