Japonia a aprobat deversarea apei de la centrala nucleară din Fukushima în ocean. Apa încă mai conține un element radioactiv

Apa de răcire folosită pentru reactoare după dezastrul nuclear din martie 2011, provocat de un cutremur urmat de un tsunami, este stocată înăuntrul centralei.

Autoritățile nipone au stabilit că apa, care a fost tratată, mai conţine urme de tritiu - un izotop radioactiv al hidrogenului -, însă poate fi deversată în condiţii sigure.

Planul a întâmpinat o opoziție puternică din partea sindicatelor de pescari din regiune, care se tem de impactul deciziei asupra traiului lor. Și țările vecine - China, Coreea de Sud și Taiwan și-au exprimat îngrijorarea.

