Iulia Navalnaia, văduva lui Aleksei Navalnîi, ţinta ştirilor false şi a zvonurilor în online | FOTO

Închis de trei ani şi după o otrăvire pentru care a considerat Kremlinul responsabil, Aleksei Navalnîi a petrecut aproape 300 de zile într-o celulă disciplinară, în condiţii epuizante de detenţie.

La doar câteva ore după ce a fost anunţată moartea sa, internauţii au distribuit o fotografie cu văduva sa zâmbind pe o plajă lângă un alt bărbat, cu comentarii care susţin sau sugerează că fotografia era din ultimele zile, acuzându-o că şi-a simulat tristeţea în diferitele sale apariţii publice de atunci.

„În ziua morţii lui Navalnîi, Iulka (sic), văduva sa îndurerată, se relaxa pe o plajă!!”, denunţa un utilizator pe reţeaua X.

Let's leave the morals of insinuating that the widow of a recently murdered man is having an affair aside for a moment. Attacks on Yulia Navalnaya is a talking point very narrowly specific to Kremlin-run media and bot networks. How does promoting it help @freedomrideblog's cause? pic.twitter.com/BWQSfB3nKg