Lindsay Lohan, de nerecunoscut. Cum arată actrița la 38 de ani. Reacțiile fanilor: „Stai, nu avea pistrui”. FOTO

Fanii au observat o schimbare radicală în înfățișarea lui Lindsay Lohan în timpul interviului său recent la Watch What Happens Live cu Andy Cohen.

Actrița în vârstă de 38 de ani, cunoscută pentru pistruii și părul ei roșcat, a apărut fără pistrui, stârnind speculații și admirație pe rețelele de socializare.

Un utilizator Instagram a întrebat: „Stai, nu avea pistrui?”. În plus, unii au speculat că pistruii ei au fost pur și simplu ascunși cu machiaj.

Potrivit Daily Mail, transformarea lui Lindsay Lohan a fost subiect de discuție pe internet, fanii lăudându-i aspectul strălucitor.

În plus, comentarii precum „Cel mai bine a arătat vreodată! Fericită și sănătoasă”, au invadat postările ei.

În plus, acest nou look vine după o perioadă de schimbare personală și profesională pentru Lindsay Lohan. După ce a depășit luptele din trecut cu probleme personale și kilogramele în plus, vedeta a adoptat o înfățișare nouă bazată pe un stil de viață sănătos, care include o alimentație curată, tratamente faciale regulate și pilates.

Conform publicației, surse apropiate actriței au negat zvonurile privind chirurgia plastică, subliniind că strălucirea ei din ultima vreme este una naturală.

