Italiancă de 94 de ani, salvată de la înec de îngrijitoarea sa moldoveancă

O italiancă, în vârstă de 94 de ani, a fost salvată de la înec de îngrijitoarea sa moldoveancă.

Femeia, care locuiește în orașul Conegliano într-o vilă la poalele dealului, este imobilizată la pat, iar îngrijitoarea sa din Republica Moldova a reușit să o scoată din casă chiar înainte ca viitura râului Valbona să inunde camera în care locuia bătrâna.

„M-au trezit zgomotele provocate de vuietul apei, am sărit din pat imediat. Curentul electric se întrerupsese și am zburat pe scări spre camera doamnei Maria. Frigiderul căzuse jos, era apă peste tot, se mișcaseră de la locul lor mobilele și canapeaua. Nu știu unde am găsit forța și puterea să o iau în brațe și să o duc sus, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o salvez și că e în siguranță”, potrivit Tribuna Treviso.

Dacă ar fi întârziat chiar și cinci minute, bunica ar fi pierit în apele râului.

„Am schimbat-o, era toată udă, mi-a fost frică să nu ia vreo răceală, pentru că apa era foarte rece, a fost un dezastru!”, povestește îngrijitoarea. „L-am chemat imediat pe fiul său și apoi au venit și pompierii.”

