Italia a înregistrat primul deces legal prin sinucidere asistată

Federico Carboni, prezentat sub pseudonimul "Mario" în mass-media până la decesul său pentru protejarea intimităţii, a murit după ce şi-a injectat un medicament cu ajutorul unui dispozitiv special, care costă în jur de 5.000 de euro, şi pentru care Asociaţia Luca Coscioni a lansat un apel la strângere de fonduri.

Federico Carboni, în vârstă de 44 de ani, era un şofer de camion devenit tetraplegic în 2010, după un accident de circulaţie în care şi-a rupt coloana vertebrală.

El a cerut în repetate rânduri autorităţilor sanitare din Marche, o regiune din centrul Italiei în care bărbatul locuia, autorizaţia de a recurge la sinucidere asistată. Aceasta autorizaţie îi fusese refuzată pana la intervenţia echipei de avocaţi a Asociaţiei Luca Coscioni.

În prezent, legea italiană îi pedepseşte pe cei care oferă ajutor pentru sinucidere asistată cu o pedeapsă cuprinsă între 5 şi 12 ani de închisoare.

Cu toate acestea, în 2019, Curtea Constituţională, cea mai înaltă instanţă din Italia, a introdus o excepţie pentru "pacienţii menţinuţi în viaţă prin tratamente (...) şi care suferă de o patologie ireversibilă, o sursă de suferinţe fizice şi psihologice pe care ei le consideră intolerabile, fiind pe deplin capabili să ia decizii libere şi conştiente".

Federico Carboni a îndeplinit toate aceste criterii. "Nu neg că mă doare să-mi iau rămas bun de la viaţă, aş fi necinstit şi mincinos dacă aş spune altfel, pentru că viaţa este fantastică şi avem doar una", au fost ultimele cuvinte ale lui Federico Carboni, citat într-un comunicat.

