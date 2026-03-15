Într-o declaraţie făcută duminică, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat că Ibrahim Muhammad Ghazali, fratele lui Ayman Ghazali, era responsabil de gestionarea operaţiunilor cu arme în cadrul unităţii Badr a grupării pro-iraniene.

Purtătorul de cuvânt al IDF pentru limba arabă, Avichay Andrade, a declarat că Ibrahim Ghazali a fost ucis pe 5 martie, când IDF a efectuat un raid asupra unei clădiri militare a Hezbollah, care era folosită pentru depozitarea armelor.

Israelul spune că fratele atacatorului era comandant Hezbollah

Primarul oraşului libanez Mashghara a declarat că fraţii lui Ayman Ghazali, inclusiv Ibrahim, au fost ucişi într-un atac aerian pe 5 martie. Copiii lui Ibrahim Ghazali au fost, de asemenea, ucişi în atac, a spus primarul.

FBI anunţase că investighează atacul cu maşină asupra unei sinagogi din zona Detroit, care avut loc joi, ca fiind un „act de violenţă îndreptat împotriva comunităţii evreieşti”.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) din SUA a anunţat că şoferul care a intrat cu maşina într-o sinagogă din zona Detroit se numea Ayman Mohamad Ghazali, în vârstă de 41 de ani, şi era cetăţean american originar din Liban.

FBI investighează atacul asupra sinagogii

Şoferul a fost ucis de membrii personalului de securitate al sinagogii Temple Israel din West Bloomfield Township. La sinagogă, situată într-o suburbie la aproximativ 50 de km nord-vest de centrul oraşului Detroit, se desfăşura o activitate preşcolară, dar niciun copil sau membru al personalului şcolii nu a fost rănit, au declarat oficialii.

DHS a declarat că Ghazali s-a născut în Liban şi a intrat în SUA prin Detroit la 10 mai 2011. El a intrat cu o viză de imigrant IR1 ca soţ al unui cetăţean american, în urma unei cereri aprobate în aprilie 2010. El a solicitat naturalizarea în octombrie 2015 şi a obţinut cetăţenia americană în februarie 2016, a precizat DHS.