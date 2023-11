Israelul nu crede în armistițiu: „Va afecta eforturile de război și eforturile de a scoate ostaticii din Gaza”

Sunt 103 persoane, femei și copii, potrivit ministerului nostru de Externe. Toți vor fi aduși în țară, de la Cairo, cu o cursă aeriană specială. În același timp, premierul Netanyahu a repetat că nu va fi nicio încetare a focului în Gaza, până la eliberarea ostaticilor.

Pentru prima dată pe lista palestinienilor cu pașaport străin autorizați să plece din Gaza, prin punctul de frontiera cu Egiptul, Rafah, figurează și români. Peste 103 persoane, femei și copii, a precizat ministerul nostru de Externe.

Radu Filip, purtătorul de cuvânt al MAE: „Un număr de 103 cetățeni români au primit accepul de a fi evacuați din Gaza. Ei vor ajunge în Cairo, Egipt, de acolo vor pleca cu o cursă specială”.

Se anunță lupte grele în orașul Gaza

După ce forțele israeliene au împărțit în două Fâșia Gaza și au înconjurat orașul Gaza, se pregătesc pentru lupte grele într-un mediu urban ostil, înțesat de capcane.

Reporter ABC: Cine ar trebui să guverneze Gaza când războiul se va termina?

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: Cred că Israelul va avea responsabilitatea generală pentru securitatea în Gaza, pentru o perioadă de timp nedeterminată, pentru că am văzut ce s-a întâmplat atunci când securitatea nu a depins de noi. Am văzut erupția terorii Hamas la o scară de neimaginat.

Nu va fi niciun fel de armistițiu în Gaza fără eliberarea ostaticilor, a repetat premierul Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „În privința unor pauze tactice limitate - o oră aici, o oră acolo - am mai avut. Bănuiesc că vom analiza circumstanțele pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare (în Fâșia Gaza) sau pentru ca unii ostatici să poată ieși. Dar nu cred că va fi o încetare a focului generală. Cred că un astfel de armistițiu va afecta eforturile de război, dar va afecta și eforturile de a scoate ostaticii din Gaza. Pentru că ceea ce dă rezultate cu acești criminali din Hamas este presiunea militară pe care o exercităm asupra lor”.

Pemierul Netaniahu a vorbit la telefon, din nou, cu președintele Statelor Unite, pe tema pauzelor umanitare.

John Kirby, purtător de cuvânt al Casei Albe: „Vom continua să milităm pentru pauze temporare și localizate în conflict. Considerăm că suntem la începutul acestei discuții, nu la finalul ei”.

La o lună de la începerea războiului - Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, suține că numărul celor uciși în bombardamentele isrealiene a trecut de 10.000. Iar peste 4.100 dintre cei omorâți ar fi copii. Israelul acuză Hamas că umflă numărul victimelor civile, în timp ce Pentagonul vorbește despre mii de vieți pierdute.

Nevoia pentru încetarea temporară a ostilităților devine mai urgentă cu fiecare oră care trece2, spune și secretarul general al ONU.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU: „Gaza devine un cimitir al copiilor. Sute de fete și băieți sunt uciși sau răniți în fiecare zi. Trebuie să avem o încetare umanitară a focului acum. Ambele părți să-și respecte obligațiile conform legii internaționale. Asta înseamnă eliberarea necondiționată a ostaticilor acum”.

În timpul unei ședințe de guvern, în Cisiordania, premierul palestinian a fost copleșit de emoție când a vorbit despre copiii care pier în acest conflict.

Mohammed Shtayyeh, premierul palestinian: „Mama a trei copii morți sub dărâmături le spune celor mici: Lăsați-mă să vă văd... Măcar în vis”.

În Israel, un moment de reculegere a fost pastrat în întreaga țară în memoria victimelor atacurilor Hamas, din urmă cu exact o lună.

Luni seară, mii de israelieni s-au adunat la Zidul Plângerii, în Ierusalim, și au aprins 1.400 de lumânări, câte una pentru fiecare viața curmată de teroriștii Hamas.

Un polițist implora pentru un semn de viață, când căuta supraviețuitori, după mascacrul de la festivalul de muzică, pe 7 octombrie. Peste tot, însă, era o tăcere de mormânt.

Thomas Hand, supraviețuitor al atacului Hamas: „Din dimineața de 7 (octombrie) și până astăzi, a fost un coșmar, un carusel de emoții... O tragedie... În ziua aceea a fost ca la ruleta rusească, dacă au făcut-o, sau nu...”.

Un tată a vorbit cu jurnaliștii de la CNN despre zilele agonizante prin care a trecut, după atacul teroriștilor din kibuțul Beeri, unde 130 de localnici au fost ucisi. Fiica lui dormise la o familie prietenă, în vecini. Întâi a aflat că ar putea fi moartă...

Thomas Hand, supraviețuitor al atacului Hamas: „Mi-au au spus doar că au găsit-o pe Emily și că a murit... Iar eu am răspuns: "Da!". Am zis "da" și am zâmbit... Pentru că aceasta era cea mai bună veste dintre toate posibilitățile. În acele condiții, moartea era o binecuvântare, o binecuvântare absolută...”.

Apoi, după o vreme, armata i-a spus că fiica lui ar putea fi, totuși, în viață... Dar ținută în captivitate, undeva în Gaza.

Thomas Hand, supraviețuitor al atacului Hamas: „Evident, sunt extrem de îngrijorat de soarta ei. Este foarte posibil să fie într-un tunel, undeva sub Gaza. E îngrozitor când îți imaginezi... Și vine ziua ei de naștere. Pe 17, luna aceasta, împlinește 9 ani. Iar ea nu va ști că e ziua ei... Va fi doar îngrozită, în tunelul de sub Gaza, de ziua ei...”.

Hamas ține captivi în Gaza peste 240 de ostatici, dintre care șase au dublă cetățenie, israeliană și română. Într-o lună de război, Hamas a eliberat 4 femei, în timp ce forțele armate israeliene au eliberat o tânără - soldat.

