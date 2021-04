Israelul este în șoc, după cel mai mare dezastru civil din istoria modernă a țării, soldat cu 45 de morți

Israelul este o națiune în șoc, după cel mai mare dezastru civil din istoria modernă a țării.

Cel puțin 45 de oameni au murit, iar 150 au fost răniți într-o busculadă petrecută joi noapte la un festival religios al evreilor ultra-ortodocși, cu zeci de mii de participanți.

Premierul Netaniahu a anunțat că duminică, după șabat, va fi zi de doliu național.

Primele relatări sugerau că o structură folosită pe post de tribună s-ar fi prăbuşit, dar serviciile de securitate au transmis, ulterior, că a fost, de fapt, o busculadă, petrecută în jurul orei unu, pe un culoar îngust cu podea metalică, în pantă și delimitat de garduri din foi de tablă.

În înghesuială, câțiva au alunecat pe scări, antrenând căderea altor zeci. Oamenii s-au călcat în picioare. Au murit cu zecile, iar peste 150 au fost răniţi. În imaginile postate pe reţelele de socializare se vede cum unii încearcă să scape rupând pereții.

Tânăr din spital: „Oamenii au început să cadă de sus, s-au rostogolit, cineva ajunsese direct pe burta mea. Vreo zece minute parcă nesfârşite a fost un coşmar teribil. Oamenii urlau, implorau: "Dă-te de pe mine, mă sufoc!". Şi eu strigam după ajutor, căzusem peste alţii, au încercat să mă dea la o parte, dar n-au reuşit. Îngrozitor! Să zaci peste oameni care nu pot să respire”.

Bătrân din spital: „Am auzit o pocnitură și m-a străpuns durerea. Mi-am dat seama că mi-am rupt piciorul”.

Paramedic: „Greu de privit. Sunt de vreo zece ani paramedic și nu am mai văzut așa ceva. Am ajuns în mijlocul unui incident teribil, cu victime multiple. Am văzut zeci de oameni zăcând pe jos, am văzut adolescenți răniți, abia se țineau pe picioare și sângerau, erau și copii, și adulți, morți sau răniți”.

Zeci de mii de oameni au luat parte la o sărbătoare religioasă, la presupusul mormânt al unui rabin talmudist, din secolul al doilea. Cu rugăciuni, dar și cu dansuri colective, toată noaptea.

După tragica busculadă, organizatorii au oprit festivalul.

Premierul israelian Beniamin Netaniahu a descris tragedia drept un dezastru îngrozitor și a vizitat locul, dar a fost întâmpinat cu ostilitate.

Jalea și durerea se împletesc cu furia. Oamenii se întreabă cum de a fost posibil ca o sărbătoare să se transforme în cel mai mare dezastru civil din istoria modernă a Israelului.

A fost cel mai mare eveniment din Israel de la începutul pandemiei. Succesul campaniei de vaccinare din această ţară a permis ridicarea multor restricţii. Pentru acest festival au fost autorizați 10.000 de participanți, însă au fost poate și de zece ori mai mulți.