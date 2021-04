Doliu național în Israel. Netanyahu anunță o anchetă „majoră” după ce zeci de oameni au murit într-o busculadă

În timpul vizitei la locul unde a avut loc tragedia de joi seară, în apropierea Muntelui Meron, Netanyahu a spus că o anchetă „majoră” va face ca un astfel de dezastru să nu mai aibă loc vreodată.

Cel puţin 45 de oameni au murit şi 150 au fost răniţi la festivalul Lag B'Omer care a atras zeci de mii de evrei ortodocşi.

