Tragedie în Israel. Zeci de oameni, uciși într-o busculadă de proporții la un pelerinaj religios

Ziarul Haaretz a anunţat că cel puţin 44 de persoane au fost ucise. De asemenea, potrivit serviciilor de urgenţă israeliene, datele preliminare indică 44 de răniţi în stare critică, 18 grav răniţi şi 39 de persoane rănite uşor.

La faţa locului au interveni zeci de ambulanţe, iar zona a fost evacuată.

Premierul Benjamin Netanyahu a descris incidentul drept ”un dezastru major” şi a anunţat că se roagă pentru victime.

