Israel a bombardat capitala Libanului. Un comandant Hezbollah responsabil pentru moartea copiilor israelieni a fost vizat

Sursele îl numesc Muhsin Shukr, dar spun că este cunoscut și sub numele de Fuad Shukr.

Potrivit armatei israeliene, lovitura l-a vizat pe comandantul Hezbollah din spatele atacului mortal cu rachetă asupra lui Majdal Shams și a altor atacuri mortale asupra Israelului.

Între timp, presa Al-Arabiya raportează că asasinarea a eșuat. Nu sunt oferite alte detalii.

BREAKING:

???????????????? Israel targeted the capital of Lebanon, Beirut

A large explosion in Beirut's southern suburbs of Dahye, most likely as a result of an Israeli strike pic.twitter.com/dcaUes4IJ7