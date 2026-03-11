Exploziile, care se auzeau la câteva ore, zguduiau Teheranul și orașul apropiat Karaj peste noapte, tăind curentul electric, relatează BBC.

„Am stat în întuneric total noaptea trecută”, a spus un bărbat de aproximativ 30 de ani din Teheran, în timp ce alții au raportat pene temporare de curent sau fluctuații ale energiei electrice.

„Mă simt groaznic. Azi au lovit o stradă aproape de noi. Vreau doar să pot dormi noaptea”, a spus un bărbat de 20 de ani din capitală.

Un alt bărbat de 20 de ani din Teheran a spus că „suntem încă în viață”, dar a adăugat că „locurile unde lovesc rachetele se apropie tot mai mult în fiecare zi”.

Un locuitor din Teheran, de 30 de ani, a spus că loviturile se întâmplau „20 de minute la rând” la un moment dat luni noaptea.

„Sunt obosit”, a spus el.

„Orice rutină aveam a dispărut. Ori nu pot să le fac, ori nu am motivația să le duc la capăt.”, a mai precizat bărbatul.

O femeie de 20 de ani din Teheran a spus că au fost explozii „la câteva ore” și o lumină albă ciudată pe cer, diferită de nopțile anterioare.

„Chiar dacă durează câteva săptămâni acum, tot e mai bine decât să trăim o viață întreagă cu acest regim”, a mai precizat femeia.

O mamă în vârstă de 50 de ani, care locuiește în Karaj, a spus că a avut loc o lovitură aproape de casa ei peste noapte:

„Am simțit cu adevărat umbra morții deasupra capetelor noastre”, a precizat femeia.

„Dar stăm tari până la capăt pentru a supraviețui și a fi liberi. Chiar dacă am fi uciși, sincer, nu contează comparativ cu viețile deja pierdute în speranța victoriei”, a spus ea.

Alții care au vorbit cu BBC nu erau atât de plini de speranță.

Un bărbat de 20 de ani din Karaj a spus: „Mă satur de această situație. Întreg războiul e copleșitor. Unele scenarii pentru viitor și pentru oamenii din Iran sunt cu adevărat înfricoșătoare.”



