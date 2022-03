Investigație: Un super-iaht misterios, ancorat în Italia, regiunea Toscana, ar fi al lui Vladimir Putin

Maria Pevcic, jurnalistă de investigație, și Gheorghi Alburov, activist anticorupție, ambii colaboratori au disidentului Alexei Navalnîi, au publicat un reportaj despre „Scheherazade”, super-iahtul deținut de Putin.

Cei doi au obținut, anul trecut în decembrie, o listă cu membrii echipajului de pe navă. Toți cei permanenți sunt ruși, însă nu și căpitanul, acesta fiind un cetățean britanic.

Guy Bennett-Pearce, căpitanul, a declarat pentru New York Times că oficialii italieni au inspectat nava la începutul lunii martie ca parte a unei anchete deschise de poliția financiară din Italia și că a fost nevoit să le pună la dispoziție documentele relevante despre navă.

Have a look at this wonderful yacht called Scheherezade. It’s been talked about for a while. The rumour is it belongs to Vladimir Putin. But there is not much proof, only talks. And that's why it hasn’t been arrested yet. It just sits there in the port of Carrara (????????). pic.twitter.com/1vnYDREc0Z