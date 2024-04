Inundaţii masive în urma revărsării unor râuri, aşteptate în Guangdong. 127 de milioane de oameni, în pericol | VIDEO

Guvernul este nevoit, duminică, să activeze planuri de răspuns în caz de urgenţă pentru a proteja peste 127 de milioane de persoane, informează Reuters.

Major rivers, waterways and reservoirs in China's Guangdong province are threatening to unleash dangerous floods, forcing the government on Sunday to enact emergency response plans to protect more than 127 million people. pic.twitter.com/DnnO3HHaS7