Inundații devastatoare și alunecări de teren și în India. Cel puțin 112 oameni au murit

Regiuni ale coastei vestice a Indiei au suportat precipitaţii de până la 594 mm în 24 de ore, determinând autorităţile să evacueze populaţia din zonele cele mai vulnerabile.

"Neaşteptat, ploile foarte puternice au declanşat alunecări de teren în multe locuri şi au umflat apele râurilor", a declarat premierul statului Maharashtra, Uddhav Thackeray.

"Barajele şi râurile dau pe dinafară. Am fost forţaţi să dăm drumul la apa barajelor şi am strămutat oamenii care trăiesc prea aproape de râuri în locuri mai sigure", a adăugat el.

Cel puţin 38 de oameni au murit la Taliye, 180 km sud-est de Mumbai, după ce o alunecare de teren a distrus aproape complet un sat. În alte 9 alunecări de teren produse în diferite regiuni din statul Maharashtra au murit 59 de oameni, iar alte 15 persoane şi-au pierdut viaţa în diverse alte accidente provocate de ploile puternice.

Sute de localităţi din statul Maharashtra au rămas fără electricitate şi fără apă potabilă.

Râurile au ieşit din albii şi în statele vecine Karnataka şi Telangana, unde autorităţile monitorizează situaţia.

Ploile musonice sezoniere, din iunie până în septembrie, din Asia de Sud provoacă anual decese şi deplasări în masă ale locuitorilor afectaţi, dar oferă totodată peste 70% din precipitaţiile din India, esenţiale pentru fermieri.

Telangana Floods: Several districts submerged in water; rescue work on by NDRF. #Telanganafloods #TelanganaRains pic.twitter.com/TE2iQ0G6iT