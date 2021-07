O mamă din China a murit după ce și-a salvat bebelușul, în urma unei alunecări de teren

Bebelușul a fost scos de sub dărâmături după 24 de ore petrecute sub dărâmături. Imaginile cu salvatorii scot copilul de trei-patru luni au devenit viral, conform BBC.

Un membru al familiei a explicat că mama copilului îl așezase pe o suprafață mai înaltă, astfel încât să fie în siguranță în calea șuvoaielor.

În acel moment crucial, ea a pus bebelușul pe o suprafață mai înaltă și așa fetița a surpraviețuit, a spus un membru al echipei de salvare.

Bebelușul a fost dus imediat la spital, unde medicii au constatat că nu este rănit.

Corpul mamei sale a fost găsit, joi, la o zi după ce bebelușul fusese salvat.

Inundațiile devastatoare din China au lăsat în urmă, până acum, 51 de morți și 400.000 de oameni evacuați.

În total, trei milioane de persoane sunt afectate de aceste inundații. Daunele calculate, până acum, se ridică la 10 milioane de dolari, conform Prayagra Express.

Aproximativ 8.000 de militari au intervenit în zonele afectate.

Iată și alte imagini cu dezastrul din China:

This is a total 5KM long tunnel high way in Zhengzhou, Henan, China. Only took around 4mins for the flood to filled up this tunnel and while still have hundreds cars from both directions trapped inside. So imagining, just imagining the death tolls! https://t.co/Ci2k5k114k