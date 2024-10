Inundații devastatoare în sudul și estul Spaniei. Mai multe cadavre au fost găsite în urma furtunilor violente. GALERIE FOTO

Unele drumuri au devenit impracticabile, zboruri au fost anulate şi a fost afectată inclusiv circulaţia trenurilor de mare viteză, relatează The Guardian şi Reuters.

Marţi, apele învolburate, pline de noroi, au măturat oraşul Letur din provincia Albacete, din estul ţării, împingând maşinile pe străzi.

Lucrătorii serviciilor de urgenţă sprijiniţi de drone căutau şase persoane date dispărute în urma inundaţiilor bruşte din oraş.

Poliţia din oraşul L'Alcúdia din regiunea estică Valencia a declarat, la rândul său, că este în căutarea unui şofer de camion care era dat dispărut de la începutul după-amiezii.

Liderul regional din Valencia, Carlos Mazon, a declarat reporterilor miercuri dimineață că au fost găsite câteva cadavre în timp ce echipele de salvare au început să ajungă în zonele izolate anterior de inundații.

„Din păcate, putem confirma că au fost deja găsite câteva cadavre, dar din respect pentru familii nu vom da mai multe detalii”, a declarat Mazon.

„Urmăresc îndeaproape cu îngrijorare rapoartele privind persoanele dispărute şi pagubele provocate de furtună în ultimele ore”, a scris premierul Pedro Sánchez pe X, îndemnând oamenii să urmeze sfaturile autorităţilor. „Fiţi foarte atenţi şi evitaţi călătoriile inutile”, a adăugat el.

Douăsprezece zboruri care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Valencia au fost deviate către alte oraşe din Spania din cauza ploii abundente şi a vântului puternic, a declarat operatorul spaniol de aeroporturi Aena. Alte 10 zboruri care trebuiau să plece sau să ajungă pe aeroport au fost anulate.

Operatorul naţional de infrastructură feroviară ADIF a anunţat că a suspendat circulaţia trenurilor de mare viteză între Madrid şi portul estic Valencia din cauza efectelor furtunii asupra principalelor puncte ale reţelei feroviare din regiunea Valencia.

Un tren de mare viteză cu 276 de pasageri a deraiat în regiunea sudică Andaluzia, dar nimeni nu a fost rănit, a precizat guvernul regional într-o declaraţie.

Scary fast-flowing flash floods through streets of Albacete, Spain today, these aren't rare incidents anymore, this is one of several Spanish communities quite far apart seeing streets turn into raging rivers yesterday, today & likely tomorrow too #flood pic.twitter.com/BXZuPwaoDB